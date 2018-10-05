Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar yeniden yükselişe geçti. Kur güne 6,20'den başladı, seyrini 6,15'ten sürdürdü. Ekonomistler, kurdaki yükselişi "FED kararı sonrası doların Amerika'ya gitmesine" bağladı. Enflasyon uyası yapan ekonomistler, gelecek için riskin yüksek olduğunu söyledi.

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası döviz kuru yukarı yönlü harekete geçti. Dolar güne 6,20 seviyesinin üzerinde başladı.



Enflasyondaki sert yükseliş, ABD faizleri ile petrol fiyatlarındaki artışın etkisi döviz kurunu hareketlendirdi. Sabah saatlerinde 6,20'nin üzerinde hareket eden dolar/TL gün boyu 6,15 bandında seyretti. Avro ise 7,05'ten alıcı buldu.



Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar yükselişe geçmişti. FED'in faiz artırımıyla dolar ABD'ye gitti.



Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırıp artırmayacağı da merak konusu... Son faiz artırımı kuru etkileyememişti. Ekonomist Hakan Topkurulu, faiz uyarısı yaptı.



GEÇEN YILA GÖRE FİYAT ARTIŞI

UÇAK BİLETİ - YÜZDE 192 ARTIŞ

KARPUZ - YÜZDE 120,3 ARTIŞ

KOMBİ - YÜZDE 117 ARTIŞ

DOMATES - YÜZDE 109 ARTIŞ



Açıklanan enflasyon verileri de karamsar bir tablo çiziyor. Enflasyon'da kalem kalem incelemeler yapıldı. Geçen yıla göre en çok uçak bileti zamlandı. Uçak biletini karpuz, kombi ve domates izledi. Faturalardaki yükseliş de dikkat çekti. Elektrik geçen yıla göre yüzde 33, doğalgaz yüzde 21 zamlandı. Su faturaları da yüzde 11.34 arttı.



Eylül ayı rakamlarındaki ÜFE artışının ekimde TÜFE'ye yansıyacağını belirten Topkurulu, ekim enflasyonunun yüksek çıkacağını söyledi...



Ekonomist Topkurulu durumu örneklerle açıkladı.



ulusal.com.tr