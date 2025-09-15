Vadede rekor kazanç! 200.000 TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bankalar arasında kıyasıya yarış başladı. 200.000 TL’yi 32 gün vadeyle yatıranlar hangi bankada ne kadar kazanıyor?

Mevduat faiz oranları, yatırımcıların kısa vadeli tercihlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. 32 günlük vadede 200.000 TL ile en yüksek getiriyi sunan bankalar ve faiz oranları belli oldu.

İşte güncel faiz oranlarına göre banka banka 32 günlük net kazançlar:

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 6.490,13 TL
Vade Sonu Tutar: 206.490,13 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Plus – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 6.443,71 TL
Vade Sonu Tutar: 206.443,71 TL

FİBABANKA

Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 6.178,90 TL
Vade Sonu Tutar: 206.178,90 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 5.875,25 TL
Vade Sonu Tutar: 205.875,25 TL

HSBC

Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 5.875,25 TL
Vade Sonu Tutar: 205.875,25 TL

ODEA

Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 6.019,13 TL
Vade Sonu Tutar: 206.019,13 TL

GETİRFINANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL

YAPI KREDİ

Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL

QNB FİNANSBANK


E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 5.921,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.921,01 TL

AKBANK

Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL
10.000 TL - 10.000.000 TL aralığında geçerlidir.

DENİZBANK

E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.220,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.220,27 TL

ZİRAAT BANKASI

Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.220,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.220,27 TL

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.075,62 TL
Vade Sonu Tutar: 206.075,62 TL

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap – Standart Vadeli Hesap

Kâr Payı Oranı: %41,9
Aylık Getiri: 6.061,15 TL
Vade Sonu Tutar: 206.061,15 TL

ENPARA.COM

Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 6.003,29 TL
Vade Sonu Tutar: 206.003,29 TL

GETİRFINANS

Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %35,5
Aylık Getiri: 5.135,34 TL
Vade Sonu Tutar: 205.135,34 TL

