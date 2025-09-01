Vadeli mevduatta büyük yarış! 300.000 TL’ye en yüksek faizi veren bankalar açıklandı
Yüksek enflasyon ve faiz ortamında parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları büyük önem taşıyor. 300.000 TL’lik yatırım için 32 günlük getiriler dikkat çekiyor.
Türkiye’de ekonomik belirsizliklerin gölgesinde tasarruf sahipleri, paralarının alım gücünü koruyabilmek için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. 300.000 TL’yi 32 gün boyunca değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar önemli bir karşılaştırma aracı haline geldi.
İşte eylül ayı itibariyle güncel faiz oranlarıyla 32 gün vadeli 300.000 TL’nin bankalara göre kazandırdığı net tutar...
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 9.374,64 TL
Vade Sonu Tutar: 309.374,64 TL
ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 9.180,09 TL
Vade Sonu Tutar: 309.180,09 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.453,26 TL
Vade Sonu Tutar: 308.453,26 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 9.129,52 TL
Vade Sonu Tutar: 309.129,52 TL
HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.791,39 TL
Vade Sonu Tutar: 308.791,39 TL
Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.791,39 TL
Vade Sonu Tutar: 308.791,39 TL
DenizBank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 9.764,38 TL
Vade Sonu Tutar: 309.764,38 TL
QNB Finansbank (E-Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.787,95 TL
Vade Sonu Tutar: 308.787,95 TL
Akbank (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 9.919,90 TL
Vade Sonu Tutar: 309.919,90 TL
Yapı Kredi (Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 9.919,90 TL
Vade Sonu Tutar: 309.919,90 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 9.438,90 TL
Vade Sonu Tutar: 309.438,90 TL
Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 9.330,41 TL
Vade Sonu Tutar: 309.330,41 TL
Hayat Finans (Avantajlı Hesap)
Faiz Oranı: %42,97
Aylık Getiri: 9.323,90 TL
Vade Sonu Tutar: 309.323,90 TL
Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 9.221,92 TL
Vade Sonu Tutar: 309.221,92 TL
İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 7.811,51 TL
Vade Sonu Tutar: 307.811,51 TL