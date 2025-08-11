Vakıf Katılım'dan yılın ilk yarısında %39'luk büyüme

Banka, 2025’in ikinci çeyreğinde 407,2 milyar TL fon toplarken reel sektöre 455,7 milyar TL finansman desteği sağladı; aktif büyüklük 561,8 milyar TL’ye ulaştı.

Vakıf Katılım'dan yılın ilk yarısında %39'luk büyüme
Vakıf Katılım, 2025 yılı ikinci çeyreğinde topladığı fon ve sağladığı finansman desteğiyle dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Banka, ikinci çeyrek itibarıyla 407,2 milyar TL fon toplarken reel sektöre 455,7 milyar TL finansman desteği sağladı.

2024 yılı sonuna göre yüzde 39’luk bir büyüme elde eden Vakıf Katılım, 561,8 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

“ÜLKEMİZİN EKONOMİK BÜYÜMESİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılının ilk yarısını geride bırakırken, Vakıf Katılım olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmenin ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla toplam 407,2 milyar TL fon toplayarak 455,7 milyar TL’lik finansman desteğini reel sektörle buluşturduk. Aktif büyüklüğümüzde de yıl sonuna göre yüzde 39 oranında artış kaydederek 561,8 milyar TL’ye ulaştık.”

Akben, finansal göstergelerin yanı sıra ülkenin üretim gücüne, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağladıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Bu başarı, sadece finansal göstergelerle sınırlı değil; aynı zamanda ülkemizin üretim gücüne, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına olan katkımızın da bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de aynı azim ve inançla hareket etmeye, teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle müşterilerimize daha fazla değer katmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

