VakıfBank, ‘SarıPanjur Konut Kredisi’ ile ev sahibi olmak isteyen müşterilerine, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0,98 faiz oranıyla 120 ay vadede 500 bin liraya kadar kredi imkanı sunuyor

VakıfBank’ın aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşteriler, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0,98 faiz oranıyla 120 ay vadede 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.



VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, "SarıPanjur Konut Kredisi" kampanyalarına bir yenisi daha ekledi.



Kampanya kapsamında VakıfBank’ın aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşteriler, kampanyaya dâhil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0,98 faiz oranından 120 ay vadede 500 bin TL'ye kadar "SarıPanjur Konut Kredisi" kullanabilecekler.



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, müşterileri yakından takip eden bir banka olarak, onların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun çözümler ürettiklerini belirterek, bu kapsamda sundukları konut kredisi kampanyalarıyla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerin hayallerini gerçeğe dönüştüklerini kaydetti.



Bu kampanya ile ayrıca konut sektörünün lokomotif olma özelliği de harekete geçirilerek 200’den fazla iş koluna da önemli katkı sağlayacaklarının ifade eden Çelebi, gelecek dönemde de her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de farklı kampanya ve fırsatlarla müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.



Uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların VakıfBank’taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacaktır. Böylelikle bankacılık sektörüne, konut üreticilerine, yan sektörlere ve ev sahibi olmak isteyenlere destek sağlanmış olacaktır.