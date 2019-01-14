VakıfBank tarafından, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasına kadar müjdelerle dolu yapılandırma paketi açıklandı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecinde sorumluluk üstlenen banka, ihtiyaç sahiplerine yönelik müjdelerle dolu "Yanındaki Güç Paketi"ni duyurdu.

Pakette, kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanmasından, aksamadaki kredilerin ödemesiz dönem ve düşük faiz oranıyla yapılandırılması ve takipteki kredilerin faizlerinin sıfırlanması yer alıyor. Bu atılımıyla VakıfBank, ekonomideki olumlu gidişatın toplumun pek çok kesimine yansımasına aracı oluyor.



Kredi kartı borçlularına ödeme kolaylığı



VakıfBank, "Kredi kartı ödeme kolaylığı kampanyası" ile kredi kartına da özel bir çözüm sunuyor. VakıfBank bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkânı tanıyor. Aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya, aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek. Bu kampanyadan VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.



Düşük faizli yapılandırma kampanyası



VakıfBank, "Düşük faizli yapılandırma kampanyası" ile müşterilerinin yanındaki güç olmaya devam ediyor. Bu kampanya kapsamında VakıfBank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olup, 2018 yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanıyor.

Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırabilirken, ticari segmentteki müşteriler ise altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranlarıyla çözüme kavuşabilecek.



Takipteki kredilerin faizi sıfırlanıyor



Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak ve ekonominin dinamizmini sağlamak için takipteki borçlarından kurtulmak isteyen bireyler veya ticari işletmeler, VakıfBank ile çözüme kavuşuyor.

VakıfBank, 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlıyor. VakıfBank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.