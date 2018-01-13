Ulusal Kanal ekibi Güneydoğu turuna devam ediyor. Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis'ten sonraki durak Van oldu. Güneydoğu'nun incisi Van; Tarım, hayvancılık ve sanayisi ile öne çıkıyor. Ancak nüfusü 1 milyonu geçen kentte, yatırımlar yetersiz

Üretileni satabilmek için sınır ticareti kritik önemdi. O noktalardan biri de Van.



İran sınırındaki Van bulunduğu konum açısından oldukça önemli. Ancak yeterince değerlendirilmiyor.



Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Ulusal Kanal'a konuştu. İran ile Türkiye arasındaki ticarete vurgu yaptı "bazı düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.



Şehirde hayvanclık da büyük öneme sahip... Daha fazla gelişmesi için çalışmalar sürüyor.



Daha çok yatırım bekleyen Van'da işsizlik büyük sıkıntı. Vatandaş isyanda...



Kentin nufüsu 1 milyonu geçiyor. Yatırımlar yetersiz.



HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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