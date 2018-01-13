banner965
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Rauf Denktaş için anma mesajları
Rauf Denktaş için anma mesajları
Yarın kapalı
Yarın kapalı
Cono aşiretine dev operasyon
Cono aşiretine dev operasyon

Van yatırım bekliyor! İran-Türkiye sınır ticareti gelişmeli

Ulusal Kanal ekibi Güneydoğu turuna devam ediyor. Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis'ten sonraki durak Van oldu. Güneydoğu'nun incisi Van; Tarım, hayvancılık ve sanayisi ile öne çıkıyor. Ancak nüfusü 1 milyonu geçen kentte, yatırımlar yetersiz

Üretileni satabilmek için sınır ticareti kritik önemdi. O noktalardan biri de Van.

İran sınırındaki Van bulunduğu konum açısından oldukça önemli. Ancak yeterince değerlendirilmiyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Ulusal Kanal'a konuştu. İran ile Türkiye arasındaki ticarete vurgu yaptı "bazı düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.

Şehirde hayvanclık da büyük öneme sahip... Daha fazla gelişmesi için çalışmalar sürüyor.

Daha çok yatırım bekleyen Van'da işsizlik büyük sıkıntı. Vatandaş isyanda...

Kentin nufüsu 1 milyonu geçiyor. Yatırımlar yetersiz.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #van #türkiye #iran #ulusal kanal #diyarbakır #batman #siirt #bitlis
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Rauf Denktaş için anma mesajları
Sonraki Haber
Son 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor! Barajlardaki doluluk oranı düştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.