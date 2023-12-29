Vatan Partisi: "17 Bin Lira İşçinin Sorunlarını Çözmeye Yetmez"

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Yani yüzde 49 oranında artış yapıldı. Bu artışın hayat pahalılığına çözüp olup olmayacağı tartışılıyor.



Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, artışların sorunu çözmeye yetmeyeceğini ifade etti.



Karanlık, hükümetin ekonomi programını da eleştirdi.



Hüseyin Karanlık, sıcak para ve faiz artırmaya dayanan programın çöktüğünü söyledi.



Vatan Partisi'nin politikalarını anlatan Karanlık, tasarruf vurgusu da yaptı.