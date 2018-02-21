Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Çözüm şeker fabrikalarını satmak değil kamucu ekonomiye geçmektir" denildi

AKP'nin kamuya ait 14 şeker fabrikasını satmaya hazırlanmasının ardından Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, ekonomide sıkışan AKP'nin özelleştirmeler gibi yanlış adımlar attığını söyledi.



Şeker fabrikalarının çiftçi ve köylü için iyi bir gelir kapısı olduğunu belirten Koç, çözümün kamucu ekonomiden geçtiğini vurguladı.



Yapılan açıklama şu şekilde:



"ŞEKER FABRİKALARI BİRER ÇÖLDE VAHADIR



Biz Vatan Partisi olarak bu tür özelleştirmelere kesinlikle karşı çıkıyoruz. O iş yerlerindeki işçilerin çalışma koşullarının kötüleşmesine, ücretlerinin azalmasına ve büyük oranda da çok sayıda işçi çıkışına sebep olacak.



AKP ülkemizi yönetemiyor ve özellikle Merkezi Yönetim Bütçesi dediğimiz Devlet Bütçesinde geçen yıl 47 milyar liranın üzerinde bir açık vardı. Harcamalar artıyor, vergi yerine başka yollar da aranıyor. Hükümetin sorunlarının artmasıyla birlikte de ek gelir kaynağı olarak bu tür satışlara yöneldiğini görüyoruz.



Uluslararası tekellerin yapay tatlandırıcı piyasası daha da genişleyecek ve köylü nüfusumuz zaten %25'lere inmişti, bu şeker pancarı üretiminin iyice azalmasıyla birlikte köyden kente göç daha da artacak.



Biz Vatan Partisi olarak şeker fabrikalarının kamu mülkiyetinde olmasını ve yapay tatlandırıcı yerine gerçekten şeker pancarı şekerinden üretilen ürünlerin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ayrıca şeker pancarı tarımı yapan köylüye hayvancılığı destekleyecek şekilde fabrikalardan küspe verilmesi ve yönlendirici çalışmaların yapılmasının da çok önemli olduğunu düşünüyoruz."



ulusal.com.tr