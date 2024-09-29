Vatan Partisi'nden grevdeki işçilere destek

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve parti heyeti, grevde olan emekçileri ziyaret etti. “Türkiye’nin yasaları gaspediliyor” dedi.



- Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasını açıyoruz bakıyoruz. Madde 51’de şöyle bir ifade diyor ki her iş sendikalı olma hakkına sahiptir. Ve işçiler zorla sendikaya üye yaptırılamaz. Ama bu maddenin içinde şu yok. İşveren istediği gibi işçinin sendikalı olma hakkını elinden alır diye bir ibare yok burada.

AS Plastik işçileri 10 gündür, Polonez Gıda işçileri 72 gündür, Tarkett işçileri 11 gündür, MKB Rondo işçileri ise 32 gündür grevde. İşçilerin talepleri net. Ekonomik krizin faturası emekçilere kesilmesin. Sendikalı olma hakları ellerinden alınmasın.

- Mücadelemizin meşru olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Vatan Partisi İl ve İlçe teşkilatları da ziyaretimize geldi. Bize desteklerini sundular. Bu anlamda sayın başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşların moral ve motivasyonlarını yükseltiyorlar. Sizlerin aracılığıyla sesimizi duyuyoruz sesimize ses oluyorsunuz.

Özkan, emekçilerin haklı mücadelelerine destek olduklarını belirterek, “öyle yada böyle kazanacağız.” dedi.

Vatan Partisi 72 gündür direnen Polonez işçilerini de ziyaret etti. İşçilere seslenen Özkan, “Türkiye işçi sınıfının tarihine geçecek çok büyük bir iş başardınız” dedi.



- Bu önümüzdeki yıllarda bir ders olarak mutlaka okutulacaktır. Bu mücadeleler mutlaka anılacaktır. Türkiye işçi, emekçi sınıfının büyük bir hak mücadelesi, davasıdır. Bu davayı da öyle ya da böyle başarıya ulaştıracağız.

Vatan Partisi heyetinin bir sonraki durağı Tuzla’da, Tarkett işçileri ve MKB Rondo işçileri oldu.

Rondo işçilerini ziyaret eden Özkan, Gelecek dönemin daha büyük işçi mücadelelerine gebe olduğunu vurguladı: