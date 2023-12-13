Vatandaş Borcunu Borçla Kapatıyor



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları artıyor.



Vatandaş mikrofona şöyle konuştu:

- Kredi kartını kapatmak için uğraşıyorsun sonra farklı bir kredi kartını açıyorsunuz. Bir döngüye giriyor. Genelde alışveriş ve yemek üzerine gidiyor. Kredi kartı kullanımının artması şu anki enflasyonun biraz daha etkisi var. Kullanım bundan arttı.

Hayat pahalı, geçinmek zor. Kıt kanaat geçimini sağlayan yurttaş ay sonunu getirebilmek için kredi kartlarına yükleniyor.



Bireyselde taksitli kredi kartı borçlanması 2022’nin Aralık ayında 192 milyar lira olurken 2023 yılında 467 milyara yükseldi.

Taksitsiz kredi kartı borçlanmasında ise geçen yıl 211 milyar olan borçlanma 611 milyara yükseldi.

Derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar en temel ihtiyaçlarını bile kredi kartıyla yani borçlanarak alıyor.









