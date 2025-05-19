Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti: Hayat pahalılığı can yakıyor

Vatandaşın ekonomiye olan güveni hızla eriyor. AK Parti’nin her ay farklı konularda yaptığı kamuoyu araştırmasının Nisan ayı raporuna göre, ekonomi yönetimine duyulan güven sadece %25 seviyesinde kaldı.

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Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti: Hayat pahalılığı can yakıyor
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Düşmeyen enflasyon ve eriyen ücretler, vatandaşın ekonomik memnuniyetini iyice azalttı. Katılımcılar, ekonomik durumun kötüleştiğini, yaşam maliyetlerinin sürekli arttığını dile getiriyor.

Bir vatandaş, “Mehmet Şimşek’i televizyonda görünce kanalı kapatıyorum, hep konuşuyorlar ama icraat yok” diyerek ekonomik yönetimden duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Bir başka vatandaş ise “Şu an kahvaltı yapacağız, yarım saattir ne yiyeceğimizi düşünüyoruz. Menemen 300 lira, hamburger 300 lira, bir öğrenci olarak karnımızı doyuramıyoruz” diyerek hayat pahalılığının boyutlarını anlattı.

Vatandaşlar, uygulanan ekonomik politikalara rağmen hayat pahalılığının devam ettiğini vurguluyor. “Su bile alamıyoruz, uygun fiyatlısı olsa alacağız ama suyun da uygun fiyatlısı yok” ifadeleri, temel ihtiyaçlardaki zorlukları gözler önüne seriyor.

Çarşı-pazarda da durum farklı değil. Alım gücünün giderek düştüğünü söyleyen vatandaşlar, fiyat artışlarının yavaşladığına dair ifadelerin yanıltıcı olduğunu, fiyatların hâlâ yükselmeye devam ettiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, vatandaşların ekonomik durumdan duyduğu memnuniyetsizlik ve yönetimden güvensizlik artarak sürüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Hayat pahalılığı ekonomi
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Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti
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