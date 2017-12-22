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Vatandaş ekonomiye güvenmiyor

Vatandaş ekonomiye güvenmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Ekonomiye güvende yüzde 0.1 oranında azalma var.

Vatandaş ekonomiye güvenmiyor

Tüketici güven endeksi açıklandı. 

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Baş'a göre vatandaş tasarruf yapmak yerine harcama yapıyor. Bu durum ise kafa karışıklığının göstergesi.

Bir diğer önemli veri, yurtdışı üretici fiyat endeksi. Kasım ayında yüzde 11.42 ile en fazla artış rafine petrolde oldu.

Petrol Fiyatlarındaki artış hem üreticiyi hem tüketiciyi vuruyor.
 
Prof. Dr. Melih Baş'a göre artışın nedeni döviz kuru.

Baş, "Enflasyon iki haneli rakamlara ulaşacak, para vatandaşın cebinde eriyecek." dedi.

İktsatçı Melih Baş, dar gelirlilerin enflasyona karşı savunmasının olmadığını ve önlemler alınması gerektiğini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekonomi #vatandaş #tüketici güven endeksi
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