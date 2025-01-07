Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi? Açıklama geldi

“Sigaraya zam mı geldi?” sorusu, son 24 saatte vatandaşların internette en çok yanıt aradığı konular arasında yer aldı.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte sigara ve alkollü içkilere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) %7,56 oranında artış yapılmış ve bu artışın sigara fiyatlarına 4-5 TL zam olarak yansıması bekleniyordu.