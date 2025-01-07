Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi? Açıklama geldi
Sosyal medyada dolaşıma giren ve bir sigara markasına ait olduğu iddia edilen zamlı fiyat listesi, gündemi hareketlendirdi. Vatandaşlar, sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 7 Ocak 2025 itibarıyla güncel sigara fiyatları ne kadar oldu
“Sigaraya zam mı geldi?” sorusu, son 24 saatte vatandaşların internette en çok yanıt aradığı konular arasında yer aldı.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte sigara ve alkollü içkilere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) %7,56 oranında artış yapılmış ve bu artışın sigara fiyatlarına 4-5 TL zam olarak yansıması bekleniyordu.
Bu nedenle sigara firmalarının zamlı fiyat listelerini duyurması an meselesi olarak görülüyordu. Tam bu süreçte, sosyal medyada Philip Morris grubuna ait olduğu iddia edilen zamlı sigara fiyatlarına dair bir görsel hızla yayıldı.
Bu durum vatandaşların Google ve diğer arama motorlarında "Sigara fiyatlarına zam geldi mi?" sorusunu araştırmasına neden oldu.
Erol Dündar’dan açıklama geldi
Gerçek durum, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Dündar, dolaşıma giren zamlı fiyat listesinin sahte olduğunu ve sigara fiyatlarına henüz zam yapılmadığını duyurdu.
Medya kuruluşlarına da çağrıda bulunan Dündar, "Kaynağı belirsiz haberleri paylaşarak bizleri zor durumda bırakıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.
Güncel sigara fiyatları
Peki, 7 Ocak 2025 Salı itibarıyla sigara fiyatları ne durumda? İşte sigara gruplarına göre en ucuz ve en pahalı sigaraların fiyatları:
Philip Morris Grubu: En ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara 81 TL.
JTI Grubu: En ucuz sigara 68 TL, en pahalı sigara 80 TL.
BAT Grubu: En ucuz sigara 71 TL, en pahalı sigara 89 TL.
T&T Grubu: En ucuz sigara 64 TL, en pahalı sigara 71 TL.