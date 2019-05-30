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Vatandaş paraya, esnaf satışa hasret!

Ramazan Bayramına sayılı günler var ama çarşı pazar şenlenmedi. Piyasalar eski bayramların bereketine hasret. Pahalılık ve durgunluk atbaşı gidiyor. Giderek derinleşen ekonomik krizin pençesinde olan vatandaş, esnaf ve üretici geçim derdinde.

Vatandaş paraya, esnaf satışa hasret!

Yaklaşan bayram günleri, Türkiye'de ekonominin canlandığı, alışverişin arttığı, esnafın yüzünün güldüğü günlerdi. Ancak bu yıl Ramazan bayramına sayılı günler kaldığı halde o eski bayram alışverişlerinden eser yok. Esnaf da, vatandaş da, üretici de sıkıntıda. Vatandaş parasızlıktan ve yüksek fiyatlardan şikayetçi.

Üreticiye ise girdi maliyetlerindeki artış darbe vurdu.

Pazar esnafı ise durgunluktan yakınıyor.

Sadece şikayet etmiyorlar, çözüm önerisi de sunuyorlar.

Esnafın, üreticinin ve vatandaşın ortak derdi, artan geçim sıkıntısı. Ekonominin iyiye gitmediği konusunda çoğu hemfikir. Hükümetten ekonomik krizi sona erdirecek acil çözümler bekliyorlar.


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #ramazan bayramı
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