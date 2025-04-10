Vatandaşı sevindirecek haber geldi: 41 bin TL ödeme müjdesi duyuruldu

SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt’un aktardığı bilgilere göre, bu teşvik programı gençlerin üretkenliğini desteklemeyi, onları ekonomik ve toplumsal hayata daha aktif şekilde dahil etmeyi amaçlıyor. Kurt, gençlerin iş dünyasında yer almasının sadece bireysel refah açısından değil, ülke ekonomisinin gelişimi bakımından da önemli olduğunu vurguladı.