Vatandaşı sevindirecek haber geldi: 41 bin TL ödeme müjdesi duyuruldu
Gençlerin ekonomik hayata katılımını artırmak ve kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla uygulamaya konulan Genç Girişimci Desteği kapsamında yıllık yaklaşık 41 bin TL’lik SGK prim desteği sunuluyor.
SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt’un aktardığı bilgilere göre, bu teşvik programı gençlerin üretkenliğini desteklemeyi, onları ekonomik ve toplumsal hayata daha aktif şekilde dahil etmeyi amaçlıyor. Kurt, gençlerin iş dünyasında yer almasının sadece bireysel refah açısından değil, ülke ekonomisinin gelişimi bakımından da önemli olduğunu vurguladı.
Genç Girişimci Desteği nedir?
1 Haziran 2018 tarihinden bu yana uygulanan Genç Girişimci Desteği, 18-29 yaş arası gençlerin sıfırdan kurduğu işletmelere bir yıl boyunca SGK prim muafiyeti sağlıyor.
Böylece genç girişimciler, kurdukları işletmenin ilk yılında prim yükünden kurtularak daha rahat bir başlangıç yapabiliyor.
Kimler bu destekten yararlanamaz?
Teşvik yalnızca yeni iş kuranlara veriliyor. Mevcut bir işletmeye ortak olanlar, işletmesini eşinden ya da birinci-ikinci derece akrabalarından devralanlar bu destekten faydalanamıyor.
Bu koşullar, teşviğin gerçekten bağımsız girişimciler tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulanıyor.
Başvuru süreci nasıl işliyor?
Destekten faydalanmak isteyen gençlerin öncelikle vergi dairesine giderek girişimcilik kaydı yaptırması gerekiyor. Ardından SGK’ya başvuru yapılarak destek süreci başlatılabiliyor.
Genç girişimciler, destekten 12 ay boyunca yararlanabiliyor. Güncel asgari ücrete göre hesaplanan prim tutarıyla yılda yaklaşık 41 bin TL devlet katkısı sağlanmış oluyor.