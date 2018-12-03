Türk-İş'in araştırmasına göre, kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 943, yoksulluk sınırı altı bin 328 lira olarak hesaplandı. Peki asgari ücret, dört kişilik bir ailenin aylık harcamalarını karşılıyor mu, 2019'un yeni asgari ücret beklentileri neler vatandaşa sorduk

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak.



Kısacası vatandaş geçinemiyor. Ev kirası, faturalar, yol, okul, mutfak, sağlık masrafı derken ayın sonu görünmüyor.



İşçiler sigortalı oldukları takdirde bütün ihtiyaçları karşılanmış gibi bir muamele görmekten şikayetçi.



İş verenler ise asgari ücret arttıktan sonra maliyetleri nasıl karşılayacağını düşünüyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.



Ancak gencinden yaşlısına geçim derdi büyük...







HABER: MELİSA AKBAŞ

KAMERA: İSMAİL HARPUTLU

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