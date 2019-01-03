Plastik poşetlere ücret uygulaması yeni yılla birlikte başladı. Ancak tartışmalar devam ediyor. Vatandaşların bir kısmı çevre açısından durumu olumlu değerlendirirken bir kısım da poşetlerin ücretli verilmesinden rahatsız.

Plastik poşetlere ücret uygulaması yeni yılla birlikte başladı. Yasaya göre, plastik poşetler en az 25 kuruşluk fiyatla tüketiciye sunuluyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı. Poşet kullanımında yüzde 70 azalma görüldü. Ancak yeni uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi.Kimi tüketiciler poşetlerin bedava olması gerektiğini savunuyor.Diğer görüş ise bu şekilde plastik üretiminin azalacağı ve çevre kirliliğinin belli bir oranda önüne geçilmesinin mutluluk verici olduğu.Tüketici Hakları Derneği poşetlerin tamamen ortadan kaldırılmasınu istiyor.Dernek Başkanı Turhan Çakar vatandaşa alternatif olarak bez torbalar ve fileleri gösteriyor.