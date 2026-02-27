Vatandaşlık maaşı ne zaman bağlanacak? Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, tutar ne kadar?
Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" için geri sayım hızlandı. Yardım tutarları için ise masada üç farklı formül değerlendiriliyor.
Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" uygulaması için hazırlıklar sürüyor.
Dar gelirli aileleri desteklemeyi amaçlayan projenin, 2026 yılında seçilecek pilot illerde, 2027 yılında ise tüm Türkiye genelinde uygulamaya konulması planlanıyor.
NTV'nin haberine göre, "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" kapsamında yardımdan faydalanabilmek için temel bir gelir sınırı uygulanacak.
Ailedeki toplam gelirin, net asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekecek.
Mevcut asgari ücret rakamları üzerinden yapılan hesaplamayla bu sınır 9 bin 358 lira olarak belirlendi. Hane geliri bu tutarın üzerinde olan aileler söz konusu destekten faydalanamayacak.
YARDIM MİKTARI İÇİN MASADA 3 FARKLI FORMÜL VAR
Devlet tarafından sağlanacak nakdi ve ayni desteğin oranları üzerinde çalışmalar sürerken, yetkililerin masasında üç ayrı seçenek bulunuyor:
Birinci Seçenek: Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında doğrudan nakdi destek verilmesini öngörüyor. Bu seçenekte konut başlığı altında elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımı için asgari ücretin yüzde 15'i, çocuk yardımı için ise yüzde 5'i oranında ek destek sağlanması planlanıyor.
İkinci Seçenek: Nakdi desteğin asgari ücretin yüzde 17'si seviyesinde tutulmasını içeriyor. Bu formülün tercih edilmesi halinde konut destek oranı yüzde 12, çocuk yardımı oranı ise yüzde 5 olacak.
Üçüncü Seçenek: Temel yardımın asgari ücretin yüzde 15'i olarak belirlenmesini baz alıyor. Bu senaryoda konut destek oranının yüzde 10, çocuk yardımının ise yine yüzde 5 seviyesinde tutulması öngörülüyor.
Uygulama hayata geçtiğinde, hak sahiplerine sunulan tüm sosyal yardımlar tek bir kart üzerinde toplanacak. Vatandaşlar, hesaplarındaki sosyal yardımların bir bölümünü nakit olarak çekme imkanına sahip olacak.
Geriye kalan miktar ise gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla anlaşmalı yerlerde indirimli olarak kullanılabilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK
Programın başvuru ve gelir testi süreçleri tamamen dijital ortamda yürütülecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak ve hane ziyareti uygulaması rafa kalkacak.
Gelir kontrolleri; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu kayıtları ve banka hesap hareketleri verilerinin entegre edildiği tek bir merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
Destekten faydalanmak isteyenlerin oluşturulan ortak sisteme kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Programa kabul edilen hanelerin gelir durumları ve şartları taşımaya devam edip etmedikleri, sistem üzerinden aylık olarak düzenli denetime tabi tutulacak. Tüm bu uygulamaların yasal çerçevesini oluşturmak üzere yeni bir yasa tasarısı hazırlanacak.