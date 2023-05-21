Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı kimlere verilir 2023?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarından sonra vatandaşlık maaşı gündem olmuştu. Peki vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı kimlere verilir 2023? Vatandaşlık maaşı nasıl alınır? diye merak ediyorsanız bu haber size göre...
Vatandaşlık maaşını kimler alacak 2023? Vatandaşlık maaşına nasıl başvurulur? soruları Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Sosyal yardımlar arasında yer alacak olan vatandaşlık maaşı gelir düzeyinin tespit edilmesiyle birlikte geçerlilik kazanacak. Bakan Yanık'ın açıklamaları şu şekilde...
VATANDAŞLIK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?
Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLER ALACAK 2023?
Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?
Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.