Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. toplamda 55,000,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''26,83''ü halka açık olacak. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı ''İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

HALKA ARZ ŞEKLİ

• Sermaye Artırımı : 55.000.000 Lot

FONUN KULLANIM YERLERİ

• %15-25 Konsept Vera Projesi'nin finansmanı.

• %35-45 Otel projesi finansmanı.

• %35-45 Arsa alımları, geliştirilecek projelerin finansmanı.

• %0-5 İşletme sermayesi.

• Vera Konsept halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

• Vera Konsept halka arzında payların yüzde 26,83'ü halka açık olacaktır.

• Vera Konsept halka arzında toplamda 55,000,000 Lot dağıtılacak.

• Vera Konsept halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

SATMAMA TAAHHÜDÜ

- 1 Yıl, İhraççı.

- 6 Ay, Ortaklar.

VERA KONSEPT GAYRİMENKUL FAALİYETİ NEDİR?

Şirketimiz 2018 yılı itibari ile ülkemizde yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek için” Vera Grup Mühendislik A.Ş” ünvanı ile kurulmuştur. 2023 yılı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ‘na dönüşüm izni alınmış ve “ Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/vera-konsept-halka-arz-edecek