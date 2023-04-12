Vergi affı başvuruları hangi tarihte yapılacak?
Vergi affı başvuru başladı mı araştırılmaya devam ediyor. 2 bin TL altındaki borçların tasfiyesi ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik çalışma tamamlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlandı.Prim, trafik cezası,otoyol geçiş ücretleri ve öğrenim kredisi KYK borçları gibi borçlar silinecek mi?
Prim, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri ve öğrenim kredisi KYK borçları gibi kalemlerde etkili olacak vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman, hangi ay, ayın kaçında başlayacak soruları yanıt arıyor. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusuna adım adım yanıt verecek açıklama bekleniyor. Başvuru tarihleri ve ilk ödeme zamanı belli oldu.
Vergi affı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Vatandaşların kamuya olan borçlarında ödeme kolaylığı sağlayacak düzenleme yürürlükte. Yayımlanan Resmi Gazete ilanında başvuru ve ilk ödeme tarihleri paylaşıldı. Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak soruları yanıt arıyor. Birçok bakanlık ve kurumun bir araya geldiği çalışmada sona gelindi. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte, vergi affı başvuru son dakika 2023…
VERGİ AFFI YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.
AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.