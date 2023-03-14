Vergi borcu yapılandırma başvuruları nereden yapılır?
Vergi affı düzenlemesine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yasalaştı. Peki, vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman?
Vergi affında son gelişmeler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan vergi affına ilişkin araştırmalar sürüyor. İşte vergi affı ile ilgili merak edilen 5 soru ve yanıtı...
1- HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
2- VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.
Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.
3- VERGİ AFFI BAŞVURULARI İÇİN SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Vergi affı düzenlemesi kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.