Vergi affı yasalaştı! Vergi affı başvuruları ne zaman?
Vergi affı başvuru tarihleri, borç yapılandırma ödemesi yapacak olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yürürlüğe giren vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsıyor. İşte vergi affı hakkında tüm detaylar...
Vergi affı borç yapılandırma başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yasalaşan vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanacak. Askerlik, köprü-otoyol cezaları ve öğrenim kredisi gibi borçları kapsayan vergi borcu yapılandırma paketinde başvurular 31 Mayıs'a kadar tamamlanacak.
VERGİ AFFI YASALAŞTI!
TBMM Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak. Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.
"EN KAPSAMLI YAPILANDIRMA PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"
AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun üzerine şu açıklamalarda bulundu:
- Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz.
- Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.
- Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler.
- Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.