Vergi Tabanı Genişletilecek! Dolaysız Vergilerin Payı Artacak

Hükümetin uyguladığı vergi düzenlemesi tartışırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. Yılmaz, dolaysız vergilerin payını artıracaklarını ifade etti. Uzmanlar kararı olumlu değerlendiriyor.

Vergi Tabanı Genişletilecek! Dolaysız Vergilerin Payı Artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dolaylı vergilerin payının yüksek olduğunu itiraf ederken yapısal reform mesajı verdi. Dolaysız vergilerin payını artıracaklarını söyledi.

1980'lerden sonra uygulanan ekonomi politikalarıyla adil olmayan vergi düzenine geçildi. Dolaylı vergilerin oranı yüzde 60'ların üzerine çıktı.

Dolaylı vergiler hala dolaysız vergilerden fazla. Yılmaz, dolaysız vergilerin payını artırmanın zaman alacağını da ifade etti.

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, üretim devrimi sistemiyle pek çok şeyin değişeceğine dikkat çekti.

Öte yandan bu yılki milli gelirin 1,1 trilyon liraya yakın olduğu öngörülüyor.

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