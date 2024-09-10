Vergi uzmanı açıkladı: Yüzde 68 artış olacak

Vatandaş vergi yükü altında ezilmeye devam ediyor. Yeni Orta Vadeli Program(OVP) ile emekliye özel bir çalışma olmazken vatandaşın vergi yükü daha da artacak. Orta Vadeli Program hedeflerine göre vatandaşların ödediği vergi miktarının dolar bazında bile milli gelir artışını katlayacağını söyleyen Vergi uzmanı Ozan Bingöl, rakamları paylaştı.

'4 YILDA YÜZDE 68 OLACAK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vergi uzmanı Ozan Bingöl, "OVP'de yıllık ortalama dolar bazında kişi başına ödenen vergi miktarında artış yüzde 68. Milli gelirde artış yüzde 54, kişi başına ödenen vergi miktarında artış ortalama kurla önümüzdeki 4 yılda yüzde 68 olacak." dedi.

Ortalama dolar kuruyla 2023'te kişi başına 2 bin 222 dolar vergi ödendiğini belirten Bingöl, OVP'ye göre yıllık ortalama kurla 2027 yılında 3 bin 731 dolar kişi başına vergi ödeneceğini belirtti.