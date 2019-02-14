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Vergide beyan süresi uzatıldı! Son gün 18 Şubat 2019 Pazartesi

Gelir İadresi Başkanlığı (GİB) tarafından vatandaşların içini rahatlatacak bir karar verildi. Verilen kararda vatandaşlar tarafından yapılacak ödemelerin süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre, geçen yılın 4. Geçici Vergi Dönemi'ne (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme sürelerinde uzatım kararı alındı. İşte detaylar

Vergide beyan süresi uzatıldı! Son gün 18 Şubat 2019 Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB)internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi. 

Bu kapsamda beyanname verme süresi 18 Şubat gün sonu olarak yeniden belirlendi. Beyanname verme süresinin uzatılmasının ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde söz konusu tarihe kadar ödemeleri gerekiyor.

Vergi iadesi takibi

Öte yandan GİB, Gelir-Kurumlar Vergisi İade Takip Sistemi'nin 16 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iade işlemlerini gerçekleştirecek birimler tarafından kullanılmaya başlandığını da duyurdu.

Buna göre, Gelir-Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, anılan tarihten sonra vermiş oldukları 1A ve 1B iade talep dilekçelerinin aşamalarını İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda takip edebilmeleri için "İadem Nerede?" ekranlarında güncelleme yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #vergi beyan #pazartesi
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