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Verizon'ın dördüncü çeyrek net kar ve geliri arttı

Şirketin 2017 dördüncü çeyrek geliri yıldan yıla yüzde 4,9 artış gösterdi

Verizon'ın dördüncü çeyrek net kar ve geliri arttı

ABD'li iletişim devi Verizon, geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Verizon'dan yapılan açıklamada, şirketin 2017 dördüncü çeyreğindeki gelirinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,9 artışla 33,9 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Firma, 2016'nın son çeyreğinde 32,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, şirketin 2016'nın Ekim-Aralık döneminde 4,5 milyar dolar net kar yakaladığı, 2017'nin aynı döneminde ise bu miktarın 18,4 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
Ayrıca, firmanın hisse başına düşen net karının da aynı dönemde, 1,10 dolardan 4,57 dolara yükseldiği bildirildi.

Öte yandan, Verizon'ın New Yok borsasında işlem gören hisseleri bugün yüzde 0,4 kayıpla 53,23 dolardan günü tamamladı.

Açıklamada, ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay imzaladığı yeni vergi reformu yasası sayesinde şirketin nakit akışının bu sene 3,5 milyar dolarla 4 milyar dolar arasında artış göstermesinin beklendiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Verizon #Net kar #gelir #bilanço
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