VGM bursları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2026 ilkokul, lise ve üniversite burs tutarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026 yılı itibarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs ödemelerinde güncellemeye gitti. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, artan yaşam giderleri dikkate alınarak burs tutarlarının artırıldığı belirtildi.

Açıklama, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Güncellenen burslar 2026 yılı boyunca geçerli olacak.

2026 VGM İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE BURSLARI

Yapılan duyuruya göre ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye sağlanan aylık burs tutarı artırıldı. Daha önce 1.250 TL olarak ödenen burs, 2026 Ocak ayı itibarıyla 1.750 TL’ye yükseltildi. Böylece temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen destek yüzde 33 oranında artırılmış oldu.

2026 VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

Yükseköğrenim öğrencileri için sağlanan burslarda da artış yapıldı. Açıklamaya göre 10 bin üniversite öğrencisine verilen aylık burs tutarı 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni burs miktarı 2026 yılı boyunca uygulanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü burs programı, önceki yıllarda olduğu gibi geri ödemesiz destek niteliğini korumaya devam ediyor.