VGM bursları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2026 ilkokul, lise ve üniversite burs tutarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026 yılı için öğrencilere verilen burs tutarlarında artışa gitti. Kurumun 6 Ocak 2026 tarihli duyurusuyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite bursları yeniden belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
VGM bursları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2026 ilkokul, lise ve üniversite burs tutarları
Yayınlanma:

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026 yılı itibarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs ödemelerinde güncellemeye gitti. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, artan yaşam giderleri dikkate alınarak burs tutarlarının artırıldığı belirtildi.

Açıklama, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Güncellenen burslar 2026 yılı boyunca geçerli olacak.

2026 VGM İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE BURSLARI

Yapılan duyuruya göre ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye sağlanan aylık burs tutarı artırıldı. Daha önce 1.250 TL olarak ödenen burs, 2026 Ocak ayı itibarıyla 1.750 TL’ye yükseltildi. Böylece temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen destek yüzde 33 oranında artırılmış oldu.

2026 VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

Yükseköğrenim öğrencileri için sağlanan burslarda da artış yapıldı. Açıklamaya göre 10 bin üniversite öğrencisine verilen aylık burs tutarı 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni burs miktarı 2026 yılı boyunca uygulanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü burs programı, önceki yıllarda olduğu gibi geri ödemesiz destek niteliğini korumaya devam ediyor.

2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Otomobil, motosiklet ve ağır vasıta fiyatları2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Otomobil, motosiklet ve ağır vasıta fiyatlarıOtomobil
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldüBireysel emeklilikte devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldüEkonomi
vgm burs
Günün Manşetleri
19 ilin valisi değişti...
Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak
4 ismin daha testi pozitif çıktı
En düşük emekli aylığı masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı meclis yolunda
Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Son 20 günde FETÖ'ye ağır darbe
Çok Okunanlar
Cevdet Yılmaz’dan en düşük emekli aylığı mesajı Cevdet Yılmaz’dan en düşük emekli aylığı mesajı
19 ilin valisi değişti... 19 ilin valisi değişti...
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldü Bireysel emeklilikte devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldü
2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? 2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?
VGM bursları ne kadar oldu, zam geldi mi? VGM bursları ne kadar oldu, zam geldi mi?