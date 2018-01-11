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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 142.000 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 142.175 puanı görmesinin ardından dünkü kapanışın 725 puan üzerinde 142.000 seviyesinde dengelendi.
Dün küresel piyasalarda artan tahvil faizleri ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,41 azalışla 141.275 puandan tamamladı.
Analistler, bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 140.000 seviyesinin destek, 142.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #VİOP
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