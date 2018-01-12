VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 143.000 seviyesinde dengelendi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 143.250 puanı görmesinin ardından dünkü kapanışın 200 puan üzerinde 143.000 seviyesinde dengelendi.

Dün özellikle günün ikinci yarısında, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,08 artışla 142.800 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 140.000 seviyesinin destek, 144.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.