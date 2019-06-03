Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında, 114.200 seviyesinde dengelendi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle başladı.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında, 114.200 seviyesinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde, hafta boyunca etkili olan alış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla, 114.300 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün 3,5 günlük bayram tatili öncesinde VİOP'ta seansın, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacağını anımsatarak, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan endeks kontratında 113.800 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin koruna

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