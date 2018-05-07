Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 126.250 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 126.250 puandan başladı.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.400 puanı görmesinin ardından 126.250 puanla önceki kapanışının hemen üzerinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde 124.750 puanla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks kontratı, günün ikinci yarısında kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,45 azalışla 126.225 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak veriler ile ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.800 seviyesinin destek, 130.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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