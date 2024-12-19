Viskiden düşük vergi mi alınıyor? O iddialara yanıt verildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazot ve viski vergilerine dair kamuoyunda yer alan yanlış bilgileri düzeltmek üzere bir açıklama yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Viskiden düşük vergi mi alınıyor? O iddialara yanıt verildi
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GİB, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na göre, viskinin her bir litresi üzerinden 1.269,72 lira ÖTV tahsil edildiğini ve buna ek olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulandığını açıkladı. Piyasada alkol derecesi 40 olan 1 litrelik bir şişe viskiden alınan toplam verginin, ÖTV ve KDV dahil olmak üzere 700 ila 800 lira arasında olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, şişe başına toplam vergi yükünün yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değiştiği ifade edildi. GİB, bu oranların yasal düzenlemelere uygun olarak uygulandığını ve iddiaların aksine düşük vergi oranlarının söz konusu olmadığını vurguladı.

Mazot Vergileriyle İlgili Açıklama

Mazottan yüzde 20 vergi alındığına dair iddiaları da yalanlayan GİB, mazot üzerindeki ÖTV ve KDV oranlarının kanunlarla belirlendiğini ve bu oranlarda herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Yanlış Bilgilere Karşı Uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgularken, doğru verilerin GİB’in resmi kaynaklarından öğrenilebileceğini hatırlattı.

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