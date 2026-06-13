Vize çilesini fırsata çeviriyorlardı: O şirketlere bakanlıktan ağır darbe!

Ticaret Bakanlığı, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan şirketlerin reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, vize randevu hizmeti veren altı firmanın internetteki aldatıcı paylaşımlarına karşı re’sen başlattığı incelemede ilk adımı atarak sürece müdahale etti.

Söz konusu firmaların dosyaları, 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında değerlendirildi. Kurul, başvuru süreci hakkında yanıltıcı bilgi içeren ve tüketicilerde haksız beklenti yaratan bu reklamların 3 aya kadar tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Toplantıda, reklamları durdurulan altı şirketin tanıtımlarında kullandığı ifadeler detaylı şekilde incelendi. Dosyalarda, tüketicilere sunulan reklam metinlerinde yer alan “vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi” gibi taahhütler tespit edildi ve bu ifadeler yaptırıma gerekçe gösterildi.

NİHAİ KARAR SÜRECİ BEKLENİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şirketlere uygulanan tedbiren durdurma kararının ardından yürütülen sürecin işleyişine de değinildi. Kapsamlı inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından bahsi geçen dosyalara ilişkin nihai kararın verileceği belirtildi.