Vize çilesini fırsata çeviriyorlardı: O şirketlere bakanlıktan ağır darbe!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden “vize garantisi” ve “yüzde 100 onay” gibi vaatlerle tüketicileri yanıltan 6 vize aracılık firmasının reklamlarını 3 aya kadar tedbiren durdurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vize çilesini fırsata çeviriyorlardı: O şirketlere bakanlıktan ağır darbe!
Yayınlanma:

Ticaret Bakanlığı, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan şirketlerin reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, vize randevu hizmeti veren altı firmanın internetteki aldatıcı paylaşımlarına karşı re’sen başlattığı incelemede ilk adımı atarak sürece müdahale etti.

Söz konusu firmaların dosyaları, 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında değerlendirildi. Kurul, başvuru süreci hakkında yanıltıcı bilgi içeren ve tüketicilerde haksız beklenti yaratan bu reklamların 3 aya kadar tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Toplantıda, reklamları durdurulan altı şirketin tanıtımlarında kullandığı ifadeler detaylı şekilde incelendi. Dosyalarda, tüketicilere sunulan reklam metinlerinde yer alan “vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi” gibi taahhütler tespit edildi ve bu ifadeler yaptırıma gerekçe gösterildi.

NİHAİ KARAR SÜRECİ BEKLENİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şirketlere uygulanan tedbiren durdurma kararının ardından yürütülen sürecin işleyişine de değinildi. Kapsamlı inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından bahsi geçen dosyalara ilişkin nihai kararın verileceği belirtildi.

Hamile eşine ve ailesine kurşun yağdırmıştı: O ifadeye savcıdan itiraz!Hamile eşine ve ailesine kurşun yağdırmıştı: O ifadeye savcıdan itiraz!Yurt
Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak"Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Naci Görür: "Korkarım parçalanacak"Yurt
ticaret bakanlığı
Günün Manşetleri
Diyarbakır Dicle'de Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı
Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
CHP'de 'mutlak butlan' kararı ve siyasi gelişmeler
16 ülkede yakalanan 90 şahıs Türkiye'ye iade edildi
Knidos Ören Yeri'nde çevre düzenlemesi tamamlandı
MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi!
Milyarlık sanal kumar tezgahı çöktü
Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Çıplak arama iddiasına soruşturma
LGS sınavı için hangi tedbirler alındı?
Çok Okunanlar
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
LGS 2026 soruları ve cevapları açıklandı mı? LGS 2026 soruları ve cevapları açıklandı mı?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı! Gaziantep gece yarısı beşik gibi sallandı!