Volkswagen'den Türkiye kararı! Karar kılındı

ARD’nin haberine göre, Volkswagen kuracağı yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldı. DW Türkçe'nin Twitter hesabında yer alan habere göre, Şirketin resmi açıklama için Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan vergiler konusunda adım atılmasını beklediği kaydedildi

Alman kamu yayıncılık kurumu ARD, Volkswagen (VW) firmasının kuracağı yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldığını bildirdi. ARD'nin Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde fabrikanın Manisa'da kurulacağı, şirketin sadece, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan ve VW'nin "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği vergiler konusunda adım atılmasını beklediği kaydedildi. Passat model otomobillerde tüketim vergisinin, motor beygir gücüne göre otomobil fiyatının yüzde 41'ini bulabildiği belirtiliyor.



Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, şirketin Bulgaristan’da iş gücü maliyetinin daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, bu kararda Türk piyasasının hacminin kilit rol oynadığı kaydediliyor. Volkswagen'in sadece Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin Passat satmayı hesapladığı belirtiliyor. Passat limuzinlerin Türk üst düzey yetkilileri tarafından da çok rağbet gören bir model olduğu, üretilen Passatların önemli bir bölümünün devlet tarafından alınacağı da hesaplanıyor. Yeni fabrikada Passat'ın yanı sıra Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesi planlanıyor.



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