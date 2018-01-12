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V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan Kurul kararına göre, başvuru üzerine yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli gördü.

Kurul, V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ'nin, Varian marka lineer hızlandırıcı cihazlar, yardımcı ekipmanının bakım ve onarımı piyasalarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ #Rekabet Kurulu kararları
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