Yabacılara kiralık ev zinciri kuruluyor! Yabancılara konut satışına denetim istediler

Yüksek konut fiyatları nedeniyle mağduriyet günden güne artıyor. Vatandaşlar, konuya kalıcı çözüm beklerken, yabancıya gayrimenkul satışının diğer bir yüzü ortaya çıktı. Toplu gayrimenkul alıp, kiralık ev zinciri oluşturuluyor. Turizmciler, toplu gayrimenkul alan yabancıların denetlenmesini istiyor.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre, toplam konut satışında yabancı yatırımcıların payı yükseliyor. Bu durum konut fiyatlarını da artıyor. Yabancıya konut satışında turizmin başkenti Antalya ilk sırada yer alıyor. Turizmciler, yabancıların bu konutları ne amaçlı aldığının denetlenmesi gerektiğini belirtiyor.

AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI SORUNU ANLATTI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, tüm dünyada böyle bir sorunun olduğunu belirtti.

Kavaloğlu, günübirlik kiralamalardan küçük ve orta ölçekli otellerin daha çok mağdur olduğunu söyledi. Güvenlik sorunu yaşanabileceğine de dikkat çekti.

Alanya ve Konyaaltı'ndan konut alınmasının turizm amaçlı olabileceği yönünde şüphe uyandırdığını belirtti. Kavaloğlu, ekim ayına kadar bir kanun çıkmasını beklediklerini söyledi.