Yabancı oranı artan borsa hisseleri

Borsa İstanbul'da hareketli günler devam ediyor. Halka arz eden şirketler, yatırımcılardan talep toplarken,, yabancı oranı artan hisseler merak ediliyor. İşte detaylar...

Yabancı oranı artan borsa hisseleri
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İş Yatırım tarafından hazırlanan yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde günlük yabancı oranları tablosunda en çok artan ve en çok azalan hisseler yer almaktadır.

GÜNLÜK OLARAK YABANCI ORANI ARTAN HİSSELER:

• AYCES:1.81 bps,

• CWENE:1.27 bps,

• PASEU:1.25 bps

GÜNLÜK OLARAK YABANCI ORANI AZALAN HİSSELER:

• KOPOL:-2.63 bps,

• GLBMD:-1.33 bps,

• DOCO:-1.2 bps

YABANCI ORANI ARTAN HİSSELER:

• FROTO:10 gün,

• ITTFH:10 gün,

• ANHYT:8 gün,

• PARSN:7 gün,

• AGESA:6 gündür yabancı oranları sürekli artış göstermektedir.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/yabanci-orani-artan-borsa-hisseleri

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