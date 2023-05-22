Yabancı yatırımcı en çok hangi hisseyi alıyor?
İş Yatırım tarafından hazırlanan raporda, yabancı yatırımcıların en çok hangi hisseleri satın aldığını ve hangi hisselerde işlem yaptıklarını yayımlandı.
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Günlük bazda bakıldığında, yabancı yatırımcının hangi hisselerde en çok alım satım yaptıklarını yazımızda yazdık. İş Yatırım tarafından hazırlanan bu raporla birlikte yabancı yatırımcının en çok alım satım yaptığı hisseler...
GÜNLÜK OLARAK YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER
• BRKVY:1.05 bps,
• BVSAN:0.91 bps,
• AEFES:0.89 bps,
GÜNLÜK OLARAK YABANCI ORANI EN ÇOK AZALAN HİSSELER
• CVKMD:-2.35 bps,
• AKBNK:-2.32 bps,
• BURCE:-1.94 bps.
YABANCI ORANI GÜNLERDİR ARTAN HİSSELER
AEFES:10 gün,
• DENGE:9 gün,
• DESA:8 gün,
GLCVY:8 gün,AKMGY:7 gündür yabancı oranı sürekli artmaktadır.