Yabancı yatırımcı Türkiye'ye akın etti: İşte en çok yatırım yapan ülkeler

Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım (UDY) akışı yılın ilk iki ayında 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre, 2003 yılından bu yana Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı 289 milyar doları geride bıraktı.

ŞUBAT AYINDA 780 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Yayımlanan verilere göre, Türkiye'ye şubat ayında gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişi 780 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 370 milyon dolarını doğrudan yatırım sermayesi oluşturdu.

Aynı ay içinde yatırımların 513 milyon doları borçlanma araçları üzerinden, 230 milyon doları ise yabancı uyruklulara yapılan gayrimenkul satışları yoluyla sisteme dahil oldu. Öte yandan, yatırım tasfiyeleri 333 milyon dolarlık aşağı yönlü bir etki meydana getirdi.

İLK İKİ AYIN LİDER SEKTÖRLERİ TİCARET VE ELEKTRONİK

Yılın ilk iki aylık dönemine bakıldığında yatırımcıların yöneldiği alanlar net bir şekilde belirleniyor. Bu dönemde 146 milyon dolarlık yatırımla toptan ve perakende ticaret ile 143 milyon dolarlık giriş sağlanan elektronik imalatı en fazla yatırım çeken sektörler konumunda bulunuyor. Yalnızca şubat ayında gerçekleşen 370 milyon dolarlık yatırım sermayesi özelinde incelendiğinde ise bilgi ve iletişim sektörü 65 milyon dolarlık girişle yüzde 18'lik pay elde etti. Aynı ay içerisinde finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 17, toptan ve perakende ticaret ise yüzde 14'lük pay alarak yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer alanları oluşturdu.

ALMANYA YATIRIMLARDA İLK SIRADA YER ALDI

Raporda yatırımların ülkelere göre dağılımına da ayrıntılı şekilde yer veriliyor. Yılın ilk iki ayının toplamına bakıldığında, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke 198 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla 118 milyon dolar ile Hollanda ve 95 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izliyor.

Şubat ayı verileri özelinde ise Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 18'lik oranla en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 15 ile Singapur, yüzde 15 ile ABD, yüzde 14 ile Almanya ve yüzde 9 ile İspanya takip ediyor.

Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin Türkiye'deki yatırım ağırlığı da bültende yer bulan önemli veriler arasında bulunuyor. 2003-2025 dönemi toplamında yatırımların yüzde 59'unu elinde bulunduran Avrupa Birliği ülkeleri, 2026 yılının ikinci ayında ise bu yatırımlardan yüzde 35 oranında pay aldı.