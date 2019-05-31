Türkiye, yılın ilk 4 ayında 8 milyon 735 bin 268 turisti misafir etti. Verilerde önceki yıla göre yüzde 12,22'lik artış yaşandı.
Sınır giriş çıkış istatistiklerinden elde edilen verilerle en çok turist Nisan ayında ağırlandı. 3 milyon 293 bin 176 yabancı Türkiye'de konakladı. Nisan ayında Türkiye'ye en çok Ruslar geldi.
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya, Bulgaritan ve Rusya ilk üçte yer aldı. Ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre artmış durumda. Almanya’da artış yüzde 50’lere ulaşırken, Rusya’da yüzde 35’i buldu.
İLK 4 AYDA YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI
Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi
Bulgaristan yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi
Rusya yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçi
Rusya’yı sırasıyla İran ve Gürcistan takip etti.
ulusal.com.tr
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