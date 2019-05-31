Yılın ilk 4 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısında ciddi artış gözlendi, bu dönemde yurda gelen turist sayısı 8 milyonu aştı. Türkiye'ye en çok turist yollayan ülkeler sırasıyla Almanya, Bulgaristan ve Rusya oldu.

Türkiye, yılın ilk 4 ayında 8 milyon 735 bin 268 turisti misafir etti. Verilerde önceki yıla göre yüzde 12,22'lik artış yaşandı.Sınır giriş çıkış istatistiklerinden elde edilen verilerle en çok turist Nisan ayında ağırlandı. 3 milyon 293 bin 176 yabancı Türkiye'de konakladı. Nisan ayında Türkiye'ye en çok Ruslar geldi.Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya, Bulgaritan ve Rusya ilk üçte yer aldı. Ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre artmış durumda. Almanya’da artış yüzde 50’lere ulaşırken, Rusya’da yüzde 35’i buldu.Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçiBulgaristan yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçiRusya yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçiRusya’yı sırasıyla İran ve Gürcistan takip etti.