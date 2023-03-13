Yakıttan tasarruf etmenizi sağlayacak 10 öneri
Artan akaryakıt fiyatlar benzini, motorini, LPG’yi adeta altın kadar değerli hale getirdi. Peki, yakıt harcamalarını kısmanın, tasarruf etmenin yolları yok mu? Elbette var! İşte size yakıt tasarrufu konusunda tüyolar…
1- LASTİK HAVASI
Lastik havası deyip geçmeyin. Lastik havalarının bir optimum değeri var. Nedir bu? Üretici firmaların uygun bulduğu değerler. Bu değerler, benzin kapağının içinde ya da arabanın kitapçığında yazıyor. Lastik havası 30 olması gerekirken 31-32 ise güvenlik tehlikesi oluşturuyor, daha düşükse fazla benzin yakıyor. Lastik alırken de en düşük sürtünmeye sahip olan lastikleri tercih edin. Bu yüzde 3’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor.
2 - KLİMA
Klimalara da dikkat, sıcak konumda çalışırken fazla etki etmiyor ama soğuk konumda çalışırken yüzde 8 ile 12 arası fazla yakıt tüketimine neden oluyor. Aracınızla 90 kilometre ve üzerinde cam açık gidiyorsunuz, oh püfür püfür… Aman dikkat, bu maliyet demek. Örneğin; dört cam açık 100-120 kilometre hızda, benzin tüketimi yüzde 10 oranında artıyor.
3 - DOĞRU DEVİR VE HIZ
Aracınızı uygun olan devir aralığında kullanın. Yüksek devirlerde araç kullanımı yakıt tüketimini artırır. Örneğin; şehirlerarası yolda 90 kilometre üstü 2 bin 500 – 3 bin devri geçerseniz benzin tüketimi artar. Aracınızın göstergesindeki vites yükseltmenize ve düşürmenize yardımcı olacak uyarılara dikkat etmeniz yakıt tasarrufu sağlar. Düşük vites devri artırır, doğru viteste olduğunuzdan emin olun.
4 - KULLANIM
Kullanım stilinin de yakıt tüketimini etkilediğini biliyor muydunuz? Sürekli dur-kalk, yani fren-gaz yapmak arabayı şaşırtıyor. Aracınız şaşırınca da tekrar ivme kazanabilmek için fazla yakıt tüketiyor. Bu yüzde 3-35 civarında fark ettiriyor.