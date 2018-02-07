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Yalova'da gemi indirme töreni

İngiliz firması Wightlink için Yalova'da inşa edilen arabalı feribot denize indirildi

Yalova'da gemi indirme töreni

Yalova'da, bir İngiliz firması için inşa edilen "NB52/Victoria Of Wight" adlı arabalı feribot denize indirildi.

Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Cemre Tersanesi'nde inşa edilen, 90 metre uzunluğunda, 19,5 metre genişliğinde ve 4,60 metre derinliğindeki "NB52/Victoria Of Wight" adlı arabalı feribotun denize indirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Çubuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wightlink için inşa ettikleri geminin Cemre Tersanesi'nin 53. gemisi olduğunu belirtti.

Denize indirilen geminin firmaya teslim edilen birinci gemi olduğuna işaret eden Çubuk, "Denize indirilen arabalı feribot denizde sürecek işlemlerden sonra İngiltere'ye yola çıkacak." dedi.

Çubuk, tersanelerinde 9 farklı tip ve özellikte geminin inşasının sürdüğünü kaydetti.

Daha sonra Cemre Tersanesi Müdürü Hüseyin Şanlı, Teknik Müdür Görkem Uçkan ve İngiliz Wightlink firması adına Proje Direktörü John Burrows, kurdeleyi keserek gemiyi denize indirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yalova #gemi indirme töreni
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