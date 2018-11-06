Krize karşı çözüm bu kez Yalova'da masaya yatırıldı. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ve Aydınlık Gazetesi'nin düzenlediği Ekonomik Krize Çözüm Paneli'nde krizden çıkış yolunun üretim devriminden geçtiği vurgulandı.

Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Radyo, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara ekonomik krizinden çıkış yolunu anlatıyor.



Ekonomik Krize Çözüm Paneli'nin durağı bu sefer Yalova idi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Melih Baş, Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Eğitim-İş Yalova Temsilcisi Mustafa Aşina ve Yolava TGB Başkanı Koray Erdoğan panelde birer konuşma yaptı.



Yıldırım Koç, ekonomik krizinden çıkışın üretim ekonomisinde olduğunu vurguladı.



Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Türkiye'nin acilen tarıma yatırım yapması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Baş ise tarımsal üretimin ithalata olan bağlılığın ülkeyi çıkmaza sürükleyeceğini belirtti.



Eğitim-İş Yalova Temsilcisi Mustafa Aşina, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğine değindi.



TGB Başkanı Koray Erdoğan de gençlerin ekonomik sorunları ile krize bakış açısını anlattı.







ulusal.com.tr