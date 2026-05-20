Yanlış bankayı seçen on binlerce lira zarar edecek! 120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinde kim, ne kadar istiyor?

120 ay vadeli 500.000 TL konut kredilerinde güncellenen faiz oranları, kiracılıktan kurtulmak isteyenler için yeni kapılar aralıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz talep ediyor ve aylık taksitler bütçenizi nasıl etkileyecek?

Ekonomik dalgalanmalar ve artan konut fiyatları ev hayali kuranları kara kara düşündürürken, bankaların sunduğu uzun vadeli finansman seçenekleri adeta bir can simidi görevi görüyor.

Ancak piyasadaki rekabet, faiz oranlarında ve dosya masraflarında ciddi farklılıklar yaratmış durumda. Yapılacak yanlış bir tercih, 120 ayın sonunda cebinizden on binlerce liranın fazladan çıkmasına neden olabilir.

İşte banka banka 500.000 TL tutarındaki konut kredisinin 120 ay vadeli geri ödeme tablosu:

Akbank
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 14.756,37 TL
Toplam ödeme: 1.810.014 TL

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,63
Aylık taksit: 13.760,54 TL
Toplam ödeme: 1.670.764 TL

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,72
Aylık taksit: 14.165,77 TL
Toplam ödeme: 1.722.286 TL

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 14.528,50 TL
Toplam ödeme: 1.773.622 TL

ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 15.398,83 TL
Toplam ödeme: 1.868.043 TL

Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 15.398,83 TL
Toplam ödeme: 1.869.859 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 15.398,83 TL
Toplam ödeme: 1.886.959 TL

VakıfBank
Faiz oranı: %2,54
Aylık taksit: 13.358,51 TL
Toplam ödeme: 1.635.021 TL

Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 14.030,35 TL
Toplam ödeme: 1.717.944 TL

QNB
Faiz oranı: %2,74
Aylık taksit: 14.256,23 TL
Toplam ödeme: 1.733.497 TL

TEB
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 14.756,37 TL
Toplam ödeme: 1.794.540 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 14.939,27 TL
Toplam ödeme: 1.812.872 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 16.327,05 TL
Toplam ödeme: 1.981.846 TL

DenizBank
Faiz oranı: %3,31
Aylık taksit: 16.889,26 TL
Toplam ödeme: 2.049.311 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 18.166,79 TL
Toplam ödeme: 2.197.114 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 19.362,93 TL
Toplam ödeme: 2.340.735 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 19.699,80 TL
Toplam ödeme: 2.386.046 TL

