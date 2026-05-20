Yanlış bankayı seçen on binlerce lira zarar edecek! 120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinde kim, ne kadar istiyor?
120 ay vadeli 500.000 TL konut kredilerinde güncellenen faiz oranları, kiracılıktan kurtulmak isteyenler için yeni kapılar aralıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz talep ediyor ve aylık taksitler bütçenizi nasıl etkileyecek?
Ekonomik dalgalanmalar ve artan konut fiyatları ev hayali kuranları kara kara düşündürürken, bankaların sunduğu uzun vadeli finansman seçenekleri adeta bir can simidi görevi görüyor.
Ancak piyasadaki rekabet, faiz oranlarında ve dosya masraflarında ciddi farklılıklar yaratmış durumda. Yapılacak yanlış bir tercih, 120 ayın sonunda cebinizden on binlerce liranın fazladan çıkmasına neden olabilir.
İşte banka banka 500.000 TL tutarındaki konut kredisinin 120 ay vadeli geri ödeme tablosu:
Akbank
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 14.756,37 TL
Toplam ödeme: 1.810.014 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,63
Aylık taksit: 13.760,54 TL
Toplam ödeme: 1.670.764 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,72
Aylık taksit: 14.165,77 TL
Toplam ödeme: 1.722.286 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 14.528,50 TL
Toplam ödeme: 1.773.622 TL
ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 15.398,83 TL
Toplam ödeme: 1.868.043 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 15.398,83 TL
Toplam ödeme: 1.869.859 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 15.398,83 TL
Toplam ödeme: 1.886.959 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %2,54
Aylık taksit: 13.358,51 TL
Toplam ödeme: 1.635.021 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 14.030,35 TL
Toplam ödeme: 1.717.944 TL
QNB
Faiz oranı: %2,74
Aylık taksit: 14.256,23 TL
Toplam ödeme: 1.733.497 TL
TEB
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 14.756,37 TL
Toplam ödeme: 1.794.540 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 14.939,27 TL
Toplam ödeme: 1.812.872 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 16.327,05 TL
Toplam ödeme: 1.981.846 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,31
Aylık taksit: 16.889,26 TL
Toplam ödeme: 2.049.311 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 18.166,79 TL
Toplam ödeme: 2.197.114 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 19.362,93 TL
Toplam ödeme: 2.340.735 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 19.699,80 TL
Toplam ödeme: 2.386.046 TL