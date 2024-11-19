Yapay Zeka asgari üret tahmini için ne dedi?

Milyonlarca çalışanın gözü, yeni yılda açıklanacak olan asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanarak dört toplantının ardından zam oranını duyuracak. Hem iktidar hem de muhalefet kanadından çeşitli açıklamalar gelirken bu kez tahmin yapay zekadan geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Yapay Zeka asgari üret tahmini için ne dedi?
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapay zekaya "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yöneltildi. Yapay zekanın verdiği tahmin ve yaptığı açıklamalar dikkat çekici bulundu.

2025'TE ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 35-45 ARALIĞINDA ZAM ÖNGÖRÜSÜ

Yapay zekanın tahminine göre, 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı ve ekonomik koşullar büyük rol oynayacak. Yüksek enflasyonun etkileri göz önünde bulundurulduğunda, hükümetin alım gücünü destekleyecek bir zam yapması bekleniyor.

Yapay zeka, "2024’te beklenen artış eğilimlerine dayanarak, 2025 yılında yüzde 35 ile 45 arasında bir zam yapılabilir. Bu durumda, 2025'te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olacağı tahmin edilebilir. Ancak bu rakamlar şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, ancak ortalama artış trendine göre bu aralık öngörülebilir" açıklamasında bulundu.

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