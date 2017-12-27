Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Gökhan Erün'ün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına karar verilmiştir" denildi

Yapı Kredi Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) üst düzey yönetici değişikliklerine dair açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, H. Faik Açıkalın'ın bankanın yönetim kurulu üyeliği, murahhas üyelik ve genel müdürlük görevinden 9 Aralık 2017 tarihi itibariyle kendi isteği ile emekli olarak ayrılacağı belirtildi.



Yeni görevlendirmelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Gökhan Erün'ün toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363ncü maddesi hükmü doğrultusunda geçici olarak seçilmesine ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir" denildi.



Banka tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



H. Faik Açıkalın'ın Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyelik ve Genel Müdürlük görevlerinden 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle kendi isteği ile emekli olarak ayrılacak olması nedeniyle Bankamızın 27 Aralık 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile;



Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Gökhan Erün'ün toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363ncü maddesi hükmü doğrultusunda geçici olarak seçilmesine ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine;



Aynı tarih itibariyle Gökhan Erün'ün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına;



Yeni Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolo' Ubertalli'nin Genel Müdürlüğe vekalet etmesine;



Gökhan Erün'ün 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Genel Müdür unvanı ile göreve başlaması ile birlikte İcra Kurulu Üyesi ve Başkanı, Kredi Komitesi Asıl Üyesi ve Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.



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