Yapı Kredi'nin 2017 yılında net karı bir önceki yıla göre yüzde 33’lük yükselişle 3,6 milyar TL oldu

Yapı Kredi'nin net karı 2017 yılında önceki yıla göre yüzde 33’lük yükselişle 3,6 milyar TL oldu.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka 2017 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine yaklaşık 279 milyar TL kaynak sundu. Toplam nakdi kredilerini yüzde 13'lük büyümeyle 200 milyar TL’ye yükselten Yapı Kredi'nin toplam mevduat hacmi 173 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın toplam aktifleri 320 milyar TL’ye yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise 28 baz puan yükselerek yüzde 14,5 seviyesine ulaştı. Yapı Kredi’nin ortalama maddi özkaynak karlılığı 170 baz puan artışla yüzde 13,6, net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 33’lük bir yükselişle 3,6 milyar TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın güçlü sermaye yapısı ile uluslararası piyasalardaki finansman çeşitliliğini dengeli ve etkin bir biçimde kullandığını belirtti. Dengeli büyüme stratejisi ile 2017 yılında da başarılı performansını devam ettiren Yapı Kredi’nin ekonomiye sağladığı katkı yüzde 14 artışla 279 milyar TL’ye yükseldiğini aktaran Erün, "Nakdi kredileri yüzde 13 artışla 200 milyar TL’ye çıkan Yapı Kredi, ülke ekonomisi için kritik olan projeleri 2017 yılında da desteklemeye devam etti. 2017 sonunda mevduatı yüzde 10 artışla 173 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin toplam gelirleri ise yüzde 11 artışla 13,8 milyar TL’ye çıktı." değerlendirmesinde bulundu.



"Mobilde 3,7 milyon, toplam dijital kanallarda ise 4,4 milyon kişiye hizmet veriyoruz"

Erün, bankanın 2017 yılının tamamında sendikasyon, seküritizasyon ve eurobond ihracı kanalı ile 5 milyar dolarlık kaynağı Türkiye ekonomisine kazandırdığını dile getirdi. Türkiye’nin dijital bankası olarak hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ettiğini de vurgulayan Erün, "Kullanıcılarımızı, yalnızca Türkiye’ye değil dünyanın diğer gelişmiş bankacılık sistemlerine de örnek olan uygulamalarla tanıştırmaya devam ediyoruz. Müşterimizi merkeze alan, kullanıcı dostu inovatif yaklaşımlarımız sayesinde 2017 yılında Yapı Kredi'nin dijital kanallarını kullanan müşteri sayısı yüzde 32, mobil bankacılık müşterisi ise yüzde 51 arttı. Bugün mobilde 3.7 milyon, toplam dijital kanallarda ise 4,4 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı da yüzde 95’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi’nin, finansal hizmetler grubu olarak farklı alanlarda 2017 yılının tamamında başarılı performansını da sürdürdüğünü belirten Erün, "Yapı Kredi, World ile kredi kartı pazarındaki liderliğini sürdürüyor. Worldcard, 2017 yılında kredi kartı alacak bakiyesindeki yüzde 21,6’lık pazar payı ile sektörde yine lider. Sektörünün KGF kapsamında KOBİ’lere destek veren ilk firması olan Yapı Kredi Leasing ile dünyanın önde gelen faktoring şirketleri arasında yer alan Yapı Kredi Faktoring’in alanlarındaki liderlikleri de açık ara devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde lider olduğumuz alanların artacağını hep birlikte izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Erün, Yapı Kredi olarak 74 yıldır istikrarla, "Hizmette Sınır Yoktur" gibi güçlü bir anlayışın izinde müşterilerine hizmet vermeye ve ekonomiye katkıya odaklandıklarını kaydetti. Hizmet sundukları her alanda lider olma yolunda güçlü ve sürdürülebilir büyümeye odaklanacaklarını aktaran Erün, finansal hizmetler grubu olarak müşterilerin her türlü finansal ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

