Yapı Kredi QNB FinansBank DenizBank Garanti Bankası son dakika 13 Eylül 2019 Cuma bankaların konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü

Bankalardan ihtiyaç için kredi veya konut için kredi çekecek vatandaşlar, hem Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun faiz kararınının sonrasındaki durumu hem de bankaların güncel faiz oranlarını merakla araştırıyor.

Yapı Kredi QNB FinansBank DenizBank Garanti Bankası son dakika konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü?

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankalar Kredi Tutarı Vade Süresi Faiz Oranı

Yapı Kredi 10.000 TL – 1.000.000 TL 3 – 120 Ay % 1,29

QNB FinansBank 1.000 TL – 10.000.000 TL 3 – 180 Ay %1,57

DenizBank 100.000 TL – 1.000.000 TL 3 – 300 Ay %1,99

Garanti Bankası 1.000 TL – 500.000 TL 3 – 120 Ay %1,36 – %1,57

EYLÜL 2019 BANKALARIN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankalar Kredi Tutarı Vade Süresi Faiz Oranı

QNB FinansBank 1.000 TL – 10.000 TL 3 – 60 Ay %1,29 – %1,56

Yapı Kredi 10.000 TL – 25.000 TL 3 – 60 Ay %1,69 – %1,93

DenizBank 10.000 TL – 100.000 TL 3 – 60 Ay %1,69 – %2,10

Garanti Bankası 15.000 TL – 50.000 TL 3 – 60 Ay %1,84 – %1,49

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, konut ya da taşınmazların satın alınması için banka tarafından, alınacak konutun ipotek altına alınması şartı ile verilen bir kredi türüdür. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.